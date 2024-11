S.A. 6 febbraio 2023 Anteprima dei Mercoledì del Conservatorio Mercoledì 8 febbraio con il concerto del pianista spagnolo Andrés Carlos Manchado si apre la rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, curata dal Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari, che proseguirà per tutto l’anno



SASSARI - Torna il prossimo 8 febbraio alle ore 19 con un’anteprima speciale l’appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio”, la rassegna concertistica a ingresso libero allestita dal “Canepa” a Sassari. Ad aprire l’edizione 2023 nella sala Sassu del Conservatorio sarà il pianista spagnolo Andrés Carlos Manchado, in un evento che si annuncia particolarmente interessante: Manchado, infatti, è un esperto di improvvisazione, una particolare tecnica non comune tra i virtuosi del pianoforte.



Il concerto di mercoledì 8, “Improvvisazioni su Dialogo tra la vita e la morte”, è organizzato in collaborazione con il dipartimento di Relazioni internazionali del Conservatorio, guidato dal docente Stefano Mancuso. Andrés Carlos Manchado, nato a Zamora, ha compiuto i suoi studi musicali al Conservatorio di Cordova, conseguendo i diplomi in Pianoforte, Improvvisazione, Trasporto e Accompagnamento. Specialista di musica spagnola, sia come concertista sia come compositore, è uno dei pochi pianisti che domina l’arte dell’improvvisazione. Docente e critico musicale, ha messo la sua arte al servizio di importanti cause sociali. Lo scrittore e critico inglese Louis de Bernier ha detto di lui: “È un pianista realmente formidabile e le sue composizioni sono piene di momenti speciali. Rachmaninov sarebbe stato orgoglioso di lui e lo stesso sarebbe successo ad Albeniz e a Granados”. Dal 2021 è cattedratico titolare di Pianoforte al Real Conservatorio Superior di Madrid, interessandosi a vari aspetti pedagogici dell’educazione musicale e impartendo masterclass universitarie su temi musicali e di altra natura. È stato invitato per docenze e concerti in diversi Paesi in Europa e in America.



Anche il Conservatorio di Sassari ha voluto organizzare un evento formativo curato da Andrés Carlos Manchado insieme a Gonzalo Ortega, anch’egli docente al Conservatorio di Madrid: dal 7 al 9 febbraio la Sala Sassu ospiterà infatti una masterclass di Pianoforte riservata agli studenti del “Canepa” ma aperta gratuitamente anche a uditori esterni. “I mercoledì del Conservatorio”, arrivati alla decima edizione, comprenderanno oltre trenta eventi lungo tutto il 2023 e riprenderanno nel mese di marzo.