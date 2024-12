3/12/2024 Oggetti di design in algherese: la presentazione Riprende il 6 dicembre la programmazione di Atelier#. Talk sul progetto "Bolig", che vede coinvolta la Fondazione Alghero nella produzione di oggetti in terracotta firmati Terrapintada: oggetti che riproducono, nella forma e nella texture materica i bolig (i famosi «burìc»), con la parola in algherese incisa sulla superficie