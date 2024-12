S.A. 22 febbraio 2023 Tennis, a maggio Sardegna Open a Cagliari Appena concluso il loro impegno nel Masters 1000 di Madrid, e sulla strada che li porterà al Foro Italico, i big del tennis faranno tappa in Sardegna per l’atteso primo evento premium del rinnovato calendario Challenger



CAGLIARI - Sarà lo splendido scenario del Tennis Club Cagliari a inaugurare la stagione dei grandi eventi tennistici previsti su suolo italiano nel 2023. Dal 1 al 7 maggio sui campi di Monte Urpinu è in programma, infatti, il “Sardegna Open”, evento premium della neonata categoria Challenger 175. Appena concluso il loro impegno nel Masters 1000 di Madrid, e sulla strada che li porterà al Foro Italico, i big del tennis faranno tappa in Sardegna per l’atteso primo evento premium del rinnovato calendario Challenger. Una occasione d’oro per gli atleti di sfidarsi su campi che hanno incorniciato momenti indelebili del tennis italiano e una possibilità in più per gli appassionati di ammirare i big del presente e di vedere all’opera per la prima volta i migliori prospetti del tennis futuro.



La celebre partita tra Paolo Canè e Mats Wilander, il trionfo delle ragazze azzurre nella finale di Fed Cup 2013, la doppietta azzurra nell’Atp 250 del 2021. Basterebbero solo queste tre immagini per raccontare il rapporto speciale che lega il Tennis Club Cagliari al

grande tennis; pagine speciali del libro di storia di questo sport e una tradizione fortunata per i colori azzurri. In oltre mezzo secolo di attività i campi di Monte Urpinu hanno ospitato sei sfide dell’Italia in Coppa Davis e la finale di Fed Cup 2013, vinta dal dream team Vinci-Pennetta-Schiavone-Errani-Knapp contro la Russia. Inoltre nel 2021 il club ha ospitato un torneo Atp 250 concluso con un trionfo tutto azzurro: Lorenzo Sonego in singolare e Sonego/Vavassori in doppio. Fondato nel 1954, il club è inserito nello splendido parco di Monte Urpinu dal 1965. E’ dotato di 13 campi da tennis: dieci in terra battuta (di cui uno coperto), due in cemento e uno in erba sintetica.



«Si apre un’altra stagione di grandi eventi del tennis italiano, che ci accompagnerà tutto l’anno, attraverso un’edizione mai vista degli

Internazionali d’Italia, fino al gran finale di Torino. Gli eventi, sempre maggiori e sempre più importanti, sono il termometro della nostra crescita, costante da anni, cui ora si aggiunge la spinta fortissima del padel. Gli eventi che organizziamo valorizzano e arricchiscono i territori che li ospitano, e contribuiscono a far crescere il nostro movimento. Cagliari è ormai a pieno titolo una delle case del tennis italiano, l’organizzazione di questo nuovo Super Challenger lo conferma» le parole di Angelo Binaghi (Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel).



Nella foto: Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel