Cor 25 febbraio 2023 «Aggredita a scuola, nessuna lite» Al Quotidiano di Alghero nuovi particolari sul "fattaccio" avvenuto davanti alla scuola elementare di Via Grazia Deledda, nel quartiere di Sant´Agostino. Non si sarebbe tratto di lite ma di vera e propria aggressione



Alguer.it del "fattaccio" accaduto proprio davanti alla scuola di via Grazia Deledda ad Alghero, alla presenza di numerose persone esterrefatte per la violenza con cui una mamma ha colpito con violenza una coetanea che aveva appena lasciato il figlio a scuola [ ALGHERO - Nuovi particolari all'indomani della pubblicazione sudel "fattaccio" accaduto proprio davanti alla scuola di via Grazia Deledda ad Alghero, alla presenza di numerose persone esterrefatte per la violenza con cui una mamma ha colpito con violenza una coetanea che aveva appena lasciato il figlio a scuola [ LEGGI ]. Secondo quanto rivelato da diversi testimoni, non si sarebbe trattato di lite ma di vera e propria «aggressione», con una delle due protagoniste che non sarebbe riuscita neppure ad opporre resistenza alla furia della rivale. Difficile capire cosa possa aver innescato la cieca reazione della donna. Sul fatto sarebbe stata presentata una dettagliata denuncia alle forze dell'ordine locali.