“Jazz Op”, ritorna il grande Jazz

Riparte il 19 marzo l’attività concertistica dell’ associazione Blue Note Orchestra (ABNO) che festeggia la ventesima edizione della rassegna di produzioni originali “Jazz Op”. organizzata in collaborazione con Teatro e/o Musica. La rassegna presenta 3 concerti con doppio appuntamento (ore 11.00 e ore 19.00) realizzati con il patrocinio del Comune di Sassari e il contributo della Regione, del Ministero e della Fondazione di Sardegna.



Il 19 marzo apre la rassegna “OJS Meets Franco Ambrosetti”, progetto dedicato a Franco Ambrosetti, figura centrale della scena jazz internazionale. Trombettista dal talento straordinario, autodidatta, cresciuto in una famiglia di musicisti, ha iniziato la carriera negli anni sessanta nel gruppo di suo padre, con cui si è esibito al Festival Jazz di Monterey nel 1967, proseguendo poi con un’incredibile serie di collaborazioni con alcuni tra i maggiori jazzisti mondiali, tra cui Michael Brecker, John Scofield e Mike Stern, ed una lunga collaborazione in studio con Mina. I concerti sassaresi suggellano il rapporto professionale e di amicizia tra il musicista svizzero ed il sassofonista, compositore e arrangiatore Gabriele Comeglio (che dirigerà l’OJS per la quale ha arrangiato un programma antologico che racconta la meravigliosa carriera di Ambrosetti dagli esordi alle sue composizioni più recenti.



Secondo appuntamento domenica 16 aprile con “From Yesterday To Tomorrow” offre un programma dedicato in buona parte al repertorio di Michel Legrand straordinario compositore di temi immortali di film celebri come “Il caso Thomas Crown” e “Quell’estate del ‘42” di Robert Mulligan Oscar nell’interpretazione di Barbra Streisand. Oltre ai brani di Legrand, arrangiati per l’Orchestra Jazz della Sardegna dal compositore ed arrangiatore Luigi Giannatempo, il concerto presenterà anche temi più tipici per la voce solista dell’ atteso ospite il cantante belga David Linx



Chiusura di rassegna domenica 14 maggio, con la produzione “Q90” che celebra i 90 anni del compositore, musicista e direttore d’orchestra Quincy Jones in modo originale. Infatti, Marco Tiso, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra e vincitore dei concorsi di arrangiamento e composizione “Barga jazz” e “Scrivere in jazz”, direttore-concertatore per grande orchestra in svariate edizioni del Festival di Sanremo, ha arrangiato per l’OJS una serie di brani che non sono scritti da Jones ma attengono alla sua multiforme attività, con titoli che spaziano dalla tradizione jazz al periodo più influenzato dal soul e dal funky, fino ad alcuni temi concepiti per il cinema ed ai successi pop. Ospiti solisti che affiancheranno l’orchestra sassarese sono la tromba di Francesco Lento ed il sax tenore di Massimo Carboni.