Cor 9 marzo 2023 Cavalcata sarda, iscrizioni alla sfilata Nuova piattaforma online del comune di Sassari. Non saranno prese in esame richieste in forma cartacea o tramite pec. La manifestazione avrà luogo la penultima domenica di maggio (21 maggio)



SASSARI - Le associazioni, gruppi folcloristici e gruppi di cavalieri e amazzoni interessati a partecipare alla 72ª edizione della Cavalcata Sarda da oggi e fino al 20 marzo possono fare richiesta attraverso la piattaforma appositamente creata sul sito istituzionale. Per la prima volta, infatti, le richieste saranno completamente gestite online, all’insegna della trasparenza. È necessario accedere alla sezione Servizi Online del sito web del Comune di Sassari. Per presentare la domanda è indispensabile essere in possesso di Spid (Sistema Pubblico d’Identità Digitale).



Possono inoltrare la richiesta i legali rappresentanti delle associazioni o loro delegati allegando la delega. Eventuali richieste pervenute anticipatamente alla pubblicazione del presente avviso o oltre il termine non saranno prese in considerazione. Non saranno prese in esame richieste in forma cartacea o tramite pec. La manifestazione avrà luogo la penultima domenica di maggio (21 maggio).



La mattina si svolgerà la sfilata degli abiti tradizionali e dei cavalli mentre la sera si terrà la rassegna dei canti e delle danze tradizionali della Sardegna. L’organizzazione della manifestazione è in capo al Comune di Sassari. La selezione dei gruppi, l’ordine di sfilata e di esibizione durante la Rassegna saranno a cura del direttore artistico individuato dall’Amministrazione. La selezione avverrà nel rispetto dei criteri di rotazione e di adeguata rappresentatività dei diversi territori della Sardegna. Ai gruppi selezionati sarà garantito un rimborso spese viaggio in base alla distanza chilometrica da Sassari, secondo quanto indicato nell’avviso pubblico.