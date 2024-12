Cor 9 marzo 2023 Plataforma per la Llengua, Coghene lascia la presidenza Cambio di rappresentante per la delegazione di Plataforma per la Llengua ad Alghero: Irene Coghene lascia l’incarico da delegata dopo dieci anni di lavoro per l’algherese. Il nuovo delegato sarà eletto, in accordo con i soci algheresi, durante la riunione della Giunta Esecutiva a fine marzo



nella foto) lascia l’incarico da delegata di Plataforma per la Llengua ad Alghero dopo dieci anni. Coghene, che aveva assunto la responsabilità al momento della creazione della delegazione territoriale algherese nel 2013, considera che «la celebrazione del decimo anniversario è un buon momento per rinnovare l’associazione, una nuova epoca per continuare a lavorare verso nuovi risultati». Coghene chiude la sua esperienza come delegata, ricordando che «è stato un incarico gratificante, un incarico di responsabilità e impegno dentro l’associazione» e dirige un ringraziamento ai compagni algheresi e agli altri membri della Giunta Esecutiva per il sostegno e la fiducia ricevuti. «Continuerò a dare il mio piccolo contributo come socia».



Attivista culturale, laureata in giurisprudenza e agente immobiliare, nelle veci di rappresentante di Plataforma per la Llengua è stata anche la prima presidente della Consulta Cívica per le Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer tra il 2018 e il 2021. Durante i dieci anni da delegata, molte le attività promosse, sempre con l’intenzione di sensibilizzare la cittadinanza attraverso progetti dedicati alla lingua, attività legate al territorio e alle tradizioni algheresi. Come, per esempio, la celebrazione annuale de Les Estrenes, lo dia dels Tres Reis, o la produzione del libro-disco Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons.



Nel 2022, insieme a l'Obra Cultural de l'Alguer, l'associazione ha recuperato la festa di Sant Joan de la Porta Llatina, celebrata in città durante secoli in ricordo della vittoria degli algheresi durante l'assedio delle truppe del Visconte di Narbona del 1412. Inoltre, sempre nello stesso anno, la delegazione algherese ha promosso il concorso musicale CantAlguer, ideato per valorizzare i nuovi talenti della musica in algherese e farli conoscere nel vasto mercato della musica in catalano. Il nuovo delegato che sostituirà Irene Coghene, sarà eletto, rispettando la volontà dei soci algheresi, durante al riunione della Giunta Esecutiva di fine marzo. La decisione presa in questa sede sarà poi ratificata dall'Assemblea Generale dei soci.