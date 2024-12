G.P. 16 marzo 2023 Sardegna: isola che non c´è per l´Ue



Non c´è più: la Sardegna è scomparsa dalla mappa del padiglione sede della presidenza svedese dell´Unione Europea. L´anomalia è stata definita come un "lapsus freudiano" da Christian Solinas, governatore della Sardegna • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat