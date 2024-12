S.A. 20 marzo 2023 B&b e case vacanza: adesivi per differenziata L’Amministrazione comunale ha deciso di far realizzare degli appositi adesivi da consegnare alle utenze non domestiche per distinguerli da quelli ad uso domestico. Orari ritiro



ALGHERO - La presenza nel territorio di Alghero di un elevato numero di strutture ricettive di piccole dimensioni (quali B&B, affittacamere e case vacanze) che hanno ricevuto in consegna mastelli identici a quelli delle utenze domestiche, pur conferendo i rifiuti secondo il calendario commerciale, ha inevitabilmente ingenerato confusione nel distinguere i mastelli esposti e quindi sia nelle operazioni di raccolta dei rifiuti sia nella verifica della corretta esposizione degli stessi.



Ciò si è verificato in particolare con le strutture ricettive inserite in normali condomini, dove in massima parte gli appartamenti sono occupati da persone stabilmente residenti e, in un numero decisamente più contenuto, per i complessi residenziali utilizzati in parte come alloggio per le vacanze e che utilizzino carrellati propri distinti da quelli condominiali, o nel caso di palazzine interamente adibite a strutture ricettive e non facilmente identificabili come tali (per esempio, per

assenza di insegne o targhe in facciata).



Con l’intento di risolvere definitivamente il problema, l’Amministrazione comunale ha pertanto deciso di far realizzare degli appositi adesivi da consegnare alle utenze non domestiche che si trovano in tale situazione, da applicare sui singoli mastelli o carrellati, per consentire una facile

distinzione da quelli ad uso domestico. La consegna, riservata esclusivamente alle attività commerciali che offrono servizio di alloggio, con esclusione delle locazioni turistiche, avviene presso il Servizio Ambiente del Comune di Alghero, in via Sant’Anna n. 38/40, ogni martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.