Ute Alghero: conferenze a marzo

ALGHERO - Soddisfazione da parte della Presidenza dell'UTE di Alghero per il mese di marzo 2023 che ha registrato una crescita di partecipazione e di consenso notevoli grazie al ricco programma dell'anno accademico in corso che prevede, per questo mese di marzo, ben tre conferenze settimanali oltre le iniziative culturali di cui l'Ute è partner.



Nel corso di questa settimana si alterneranno i seguenti relatori: Martedì 21 marzo 2023, alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari 179, la Dottoressa Silvana Cosseddu, già Medico di Medicina Generale, terrà la seguente Conferenza: "Fisiologia e patologia nella terza età". Mercoledì 22 marzo, alle ore 10.00 gli Studenti dell'UTE si ritroveranno e saranno accolti al Parco di Porto Conte Casa Gioiosa dove verrà presentata da parte dei responsabili del CEAS e di Laura Bassu, membro della Società Erpetologica Italiana, la Conferenza "Nono solo Rospi, Tartarughe e Bisce". Verso le 11 si farà una passeggiata sul territorio, all'interno delle Prigionette, per scoprire gli Habitat di Anfibi e Rettili e le modalità di raccolta dei dati.



Giovedì 23 Marzo 2023 alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari, 179, la Professoressa Mariolina Cosseddu, Docente d'Arte, Gallerista e Storica dell'Arte, terrà la seguente conferenza: "Paul Guagain e la ricerca della libertà: da Parigi alle isole polinesiane". Le conferenze sono aperte anche ai docenti e agli studenti degli istituti Superiori della città.