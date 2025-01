S.A. 27 marzo 2023 Giornata autismo: le iniziative a Sassari Diverse le iniziative organizzate dall’associazione dei genitori per la giornata mondiale dell’autismo. Un concorso per le scuole, un corso formativo per genitori e insegnanti e la partecipazione alla corsa Vivicittà



SASSARI - Tenere sempre alta l’attenzione per sostenere e supportare le famiglie delle persone con autismo. L’Associazione Angsa Sassari continua a puntare l’attenzione su quelle che, purtroppo, ancora oggi, sono le problematiche che riscontrano coloro che affrontano il difficile percorso di diagnosi, le difficoltà del percorso terapeutico, le lunghe liste d’attesa e la carenza di servizi, le criticità che emergono successivamente al raggiungimento del 18° anno di età delle persone autistiche e il “dopo di noi”, ovvero il momento in cui non sarà più possibile contare sul supporto familiare.



«Anche quest’anno vogliamo ribadire con forza che c’è ancora tanta strada da fare. Alcune conquiste sono state fatte ma ancora mancano tanti servizi. Spesso le famiglie non riescono ad avere una diagnosi in tempi accettabili e ci sono lunghe le liste d’attesa anche per iniziare le terapie», ha dichiarato Giovanna Tuffu, presidente di Angsa Sassari. Arrivato alla sua quarta edizione, “RaccontiAMO l’autismo” è un concorso rivolto agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Strettamente legato al progetto di sensibilizzazione nelle scuole “L’Amico speciale” che l’associazione porta avanti da 5 anni, le allieve e gli allievi potranno inviare fino al 2 aprile disegni, poesie, lettere, video. Per la prima volta, quest’anno potranno partecipare al concorso anche i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria e di Neuropsichiatria infantile dell’Aou di Sassari. La seconda iniziativa prevista per il 28 marzo è un corso di formazione rivolto a genitori, insegnanti e assistenti educativi dal titolo “Come instaurare una relazione efficace con una persona autistica. Strategie per scuola e famiglia”.



Le relatrici del corso saranno Ica Manca, neuropsichiatra infantile dell’U.O.N.P.I.A. di Sassari e Alessandra Carta, neuropsichiatra infantile dell’Aou di Sassari. L’evento si svolgerà presso la sala Pitagora dell’Hotel Marini e sarà affrontato il tema della relazione e dei possibili interventi educativi sulle persone autistiche. Le relazioni con le persone autistiche necessitano di accettazione e comprensione e lo scopo del corso è quello di fornire delle indicazioni operative sulle modalità più adatte all’interazione. Infine, la terza iniziativa è in programma per domenica 2 aprile. Lo spirito di amicizia, di inclusione e di rispetto dei diritti hanno spinto l’Associazione ad aderire alla manifestazione sportiva nazionale “Vivicittà, la corsa dei diritti”.



L’iniziativa, organizzata a Sassari dalla Uisp territoriale in collaborazione con l’Asd TRR (Trail Road Runners), si svilupperà attraverso una corsa competitiva di 10 km e una camminata non competitiva. Parteciperanno alla manifestazione anche i bambini e i ragazzi autistici insieme ai loro amici, affermando in questo modo quel principio di inclusione di cui l’Angsa Sassari, da oltre dieci anni, è promotrice. L’iniziativa prevede la partenza da Piazza d’Italia e si snoderà nelle diverse vie cittadine e l’Angsa sarà presente con le sue socie e soci per dare informazioni ai cittadini presenti. La manifestazione “Aspettando il 2 aprile” ha avuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Sassari, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e della Asl di Sassari. Si ringrazia per la collaborazione l’ATP di Sassari, la Uisp territoriale e l’Asd TRR.