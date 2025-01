G.P. 21 marzo 2023 Tessuti e intrecci in mostra a Como



Legame tra Como e la Sardegna: a Villa Olmo con "tranme di vita", esposizione di opere dell´Accademia Galli - Ied e Istituto Moda Immagine di Nuoro: progetti creativi in corso Legame tra Como e la Sardegna: a Villa Olmo con "tranme di vita", esposizione di opere dell´Accademia Galli - Ied e Istituto Moda Immagine di Nuoro: progetti creativi in corso • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat