S.A. 24 marzo 2023 Marketing turistico e digitale: laboratorio a Sassari L’evento è organizzato dall’I-LAB della Camera di commercio di Sassari con la collaborazione tecnica di DINTEC. Appuntamento giovedì 30 marzo



SASSARI - Giovedì 30 marzo è in programma il seminario teorico e laboratorio esperienziale dal titolo “Marketing turistico che sfrutta al meglio il “digitale” dalle 9.30. L’evento è organizzato dall’I-LAB della Camera di commercio di Sassari con la collaborazione tecnica di DINTEC (Consorzio per l’innovazione tecnologica), nell’ambito del percorso Il digitale non è mai stato così semplice dedicato alla trasformazione digitale.



Docente del seminario sarà Maurizio Goetz, Co-founder presso Italian Institute for the Future e Speculative Design Hub. Il percorso si prefigge l'obiettivo di capire come comunicare e promuovere efficacemente prodotti turistici. Per questo occorre esaminare le differenti modalità di promozione tematica per una destinazione turistica ed anche affiancare strumenti che consentono di creare offerte sempre più personalizzate.

Il seminario consentirà di scoprire nuovi strumenti, strategie e tecniche utili per promuovere in modo innovativo la propria attività o servizio turistico.



Questo il programma: Come immaginare e progettare il prodotto turistico; Definire con precisione i segmenti esperienziali turistici di mercato; Definire con precisione gli elementi dell’esperienza turistica rilevanti per ogni segmento esperienziale turistico; Comunicare le caratteristiche del proprio servizio, della propria esperienza; Promuovere l’esperienza turistica di territorio in modo concreto e distintivo. Si tratta di un intervento formativo dedicato a tutti gli operatori economici del settore turistico e Ho.Re.Ca., inclusi i consulenti e le associazioni di categoria operanti nella filiera turistica. Tutti i partecipanti che seguiranno il Seminario dedicato al tema, potranno partecipare previa iscrizione al Laboratorio esperienziale.