G.P. 24 marzo 2023 Week end del Fai, giornate di primavera



Sabato 25 e domenica 26 marzo, la Sardegna celebra la XXXI edizione delle Giornate di Primavera del FAI. Sono tanti i luoghi da visitare: dallŽarcheologia con il sito di ŽArcu Že Is Forros a Villagrande Strisaili,fino a luoghi della memoria come lŽantica prigione di Tempio Pausania, passando per quelli legati alla cura, come lŽAntico Ospedale di San Francesco di Nuoro o allŽenergia come la diga di Eleonora dŽArborea a Busachi • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat