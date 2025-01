Cor 28 marzo 2023 Andrea Serpi: il chitarrista che racconta la sua terra con la musica Il 7 marzo 2023 è stato pubblicato il primo album di Andrea Merlochevola Serpi, un artista indipendente, chitarrista e compositore originario di Guspini ma residente a Quartu. L’album autoprodotto, intitolato Firmu, è composto da nove tracce e disponibile in formato CD e digitale



GUSPINI - Il 7 marzo 2023 è stato pubblicato il primo album di Andrea Merlochevola Serpi, un artista indipendente, chitarrista e compositore originario di Guspini ma residente a Quartu. L’album autoprodotto, intitolato Firmu, è composto da nove tracce e disponibile in formato CD e digitale. Il primo brano, “Il silenzio è un’altalena”, è tratto dal libro Andai nei boschi di Zaira Zingone (Catartica Edizioni, 2020), mentre la terza traccia, “Sempre lì”, è una collaborazione con lo scrittore Davide Forte. Il pezzo strumentale “Papà” è dedicato alla memoria del padre. Il brano “Firmu” denuncia l’inquinamento bellico della Sardegna e “Su stragu de Montibèciu” ricorda la strage del 1871. L’album si conclude con una cover dei Karate cantata in sardo con il titolo “Oi s’annu chi benit”. La musica di Andrea Merlochevola Serpi è ispirata alla Sardegna e alla sua storia, e il suo lavoro promette un’esperienza emozionante per gli ascoltatori. L’artista è presente sui social network e il suo album è disponibile anche su Spotify. Indielibri sostiene la cultura sarda e le autoproduzioni indipendenti di qualità.