S.A. 29 marzo 2023 Ad agosto Mannarino ad Alghero Venerdì 11 agosto 2023, sul palco dell’anfiteatro “Ivan Graziani”, il cantautore e chitarrista romano Mannarino porterà in scena il suo attesissimo “Corde 2023” per i 25 anni del Festival Abbabula



ALGHERO - Per i suoi primi 25 anni il Festival Abbabula si fa un bel regalo e fa un dono speciale al grande pubblico di “Alghero Experience”: venerdì 11 agosto 2023, sul palco dell’anfiteatro “Ivan Graziani”, il cantautore e chitarrista romano Mannarino porterà in scena il suo attesissimo “Corde 2023”, live concept che arriva a 10 anni esatti dal suo primo tour, “Corde”. Mannarino torna dal vivo con uno show che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda e per la terza volta - dopo l’edizione del 2013 e del 2015 - darà vita ad uno spettacolo totalmente rinnovato. Menestrello passionale, ruvido e pluripremiato per suo impegno nel campo del sociale, Mannarino sarà uno dei protagonisti della 25^ edizione del Festival - organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili in collaborazione con la Shining Production.



Alessandro Mannarino è di casa al festival Abbabula: indimenticabile la sua performance del 2015 all’ombra dell’altare preistorico di Monte d’Accoddi. Il suo viaggio musicale comincia nel 2001: si esibisce nel rione romano di Monti, danza fra l’acustico e il dj set ma già lascia il segno in chi lo ascolta. Questo il terzo grande nome del cartellone 2023 di un’edizione di Abbabula che ancora attende di scoprire tutte le sue carte, ancorata (come sempre) in primis alla qualità e all’originalità delle proposte, attenta al presente, alle nuove generazioni ed allo svilupparsi di nuovi linguaggi e fenomeni musicali, ma proiettata in una dimensione in cui la musica è la grande protagonista e i grandi interpreti della musica italiana ed internazionale possono e devono essere primi attori sulla scena del festival.