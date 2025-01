Cor 4 aprile 2023 Pugni chiusi: Raffaele Sari Bozzolo su Spotify “Pugni chiusi – Storie di uomini sul ring” anticipa alcune delle ventiquattro storie di un omonimo libro di Raffaele Sari Bozzolo edito dalla Bertoni editore di Perugia e che da giugno sarà distribuito in tutta Italia e su tutti i principali web stores



ALGHERO - “Pugni chiusi – Storie di uomini sul ring” è il titolo d’un podcast ideato, scritto e interpretato da Raffaele Sari Bozzolo disponibile sulla piattaforma di Spotify ogni sabato, per un totale di 10 episodi più un contenuto speciale. Le prime due puntate saranno diffuse l’8 aprile p.v. Alla realizzazione di questa narrazione hanno dato un contributo prezioso le musiche di un raffinato autore e produttore americano, Jason McGuinnes (Common Good Records, San Diego – California), l’editing grafico, fotografico e sonoro di Giuseppe Esposito (Factory Studio – Alghero) e la gentile disponibilità di Ricky Gianco. Oltre alla voce dell’autore, hanno interpretato alcuni episodi Franca Masu ed Emiliano Di Nolfo. Il podcast “Pugni chiusi” anticipa alcune delle ventiquattro storie di un omonimo libro di Raffaele Sari Bozzolo edito dalla Bertoni editore di Perugia e che da giugno sarà distribuito in tutta Italia e su tutti i principali web stores.