Cor 5 aprile 2023 «4 Corsie, basta propaganda» I consiglieri dei gruppi consiliari di opposizione, Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD chiedono «che si passi dagli annunci elettorali ai fatti concreti per evitare che si perdano le risorse faticosamente conquistate nel 2014 »



ALGHERO - «Il Presidente Solinas utilizzi ogni leva politica e giuridica che è nelle prerogative del Presidente della Regione e del Commissario del Governo per le opere strategiche in Sardegna, entrambe le funzioni attribuite alla sua persona, al fine di attivare l’appalto per la Sassari Alghero. Non può giocare allo scaricabarile con l’Anas: la strada non ha fatto nessun passo avanti in questi anni in cui è commissario, se non negli annunci elettorali suoi e del ministro Salvini. Ci sono errori progettuali Anas? E se ne accorgono a progetto esecutivo e definitivo approvati? Basta scuse, il ministro delle infrastrutture Salvini agisca su Anas, il Presidente della Regione Solinas eserciti le sue prerogative e non si limiti a mandare letterine all’ente. Secondo il decreto semplificazioni i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e provvedono ad esercitare le loro funzioni anche a mezzo di ordinanze. Ma il Presidente Solinas in questa sua nuova veste non ha saputo applicare tempestivamente il Decreto semplificazioni per recuperare il tempo perduto. Anzi, ha sprecato altri anni. Attenzione, perché il 31 dicembre le risorse, faticosamente conquistate nel 2014, vanno in perenzione. E quella strada vergognosamente interrotta, va invece realizzata». Così i consiglieri dei gruppi consiliari di opposizione, Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD perché Solinas sulla 4 corsie Sassari-Alghero.