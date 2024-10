Cor 6 aprile 2023 "Desbarassa-ne tot" sbarca ad Alghero L´appuntamento con “Desbarrassa-ne tot”, lo svuota-cantine algherese, ritorna il prossimo 15 aprile in centro città, dalle ore 8 alle ore 12 l´appuntamento è fissato in Via De Gasperi, nel piazzale fianco Parco Hemerle.



ALGHERO - Dopo, Sa Segada, Maristella e Fertilia l' iniziativa dell’Amministrazione comunale di Alghero denominata “Desbarrassa-ne tot” con la quale i cittadini di Alghero e delle borgate possono disfarsi di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, depositandoli comodamente in punti di raccolta stabiliti, sbarca di nuovo ad Alghero. Il 15 Aprile dalle ore 08:00 alle ore 12:00, l'appuntamento è fissato in Via De Gasperi (piazzale fianco Parco Hemerle).



Il luogo è stato individuato a seguito di un sondaggio pubblicato sulla pagina Facebook "DifferenziAmo Alghero" dove i cittadini hanno potuto scegliere tra le varie location proposte. Col fine di produrre meno rifiuti, durante la mattina del conferimento (dalle 8 alle 12), si potranno ritirare oggetti conferiti da altri, ma ancora utilizzabili, nell’ottica del riuso. Le giornate di deposito controllato degli ingombranti sono dedicate con particolare attenzione ai residenti dell’agro che risiedono a molta distanza dai siti di conferimento, questo primo ciclo si chiuderà il 23 Aprile con appuntamento a Guardia Grande.



«L’iniziativa del conferimento Itinerante dei rifiuti ingombranti riscuote molto successo tra la cittadinanza e mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato nelle campagne, con costi di recupero altissimi per tutti i cittadini» ricorda l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis, che invita pertanto i cittadini ad attenersi esclusivamente al conferimento della tipologia di rifiuti indicata.