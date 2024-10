S.A. 7 aprile 2023 Nuovi serbatoi in 4 comuni sardi 7,5 milioni di euro stanziati nell’ultima Finanziaria, per la realizzazione dei serbatoi di accumulo della risorsa idrica a uso potabile e opere idrauliche connesse nei comuni di Dorgali, Bari Sardo, Baunei e Ploaghe



PLOAGHE - La Giunta Solinas, su proposta dell’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha approvato la destinazione delle risorse, 7,5 milioni di euro stanziati nell’ultima Finanziaria, per la realizzazione dei serbatoi di accumulo della risorsa idrica a uso potabile e opere idrauliche connesse nei comuni di Dorgali, Bari Sardo, Baunei e Ploaghe, la cui attuazione è affidata a Opere e Infrastrutture della Sardegna (OIS). Il 16 marzo l’assessore regionale dei Lavori Pubblici ha incontrato i sindaci dei Comuni destinatari degli interventi e OIS in una riunione operativa per definire i percorsi per la realizzazione dei serbatoi.