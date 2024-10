Cor 11 aprile 2023 Corax, oro del Mediterraneo «La nostra azienda ha radici antiche, che affondano in profondità nella storia della nostra famiglia e nella nostra città, Alghero, ormai da più di 70 anni. Ispirati dalla nostra terra e dalle sue tradizioni, siamo felici di condividere con voi i risultati di un lavoro che premia anche il nostro territorio»



ALGHERO - Marzo è un mese di importati riconoscimenti per l'azienda Corax di Francesco Piras (nella foto). «Ogni riconoscimento ottenuto dal nostro lavoro, che svogliamo con passione e dedizione, è un riconoscimento non solo per noi ma anche per il nostro territorio di Alghero».



L'Olio Extravergine Biologico e il Sardegna Dop Corax conquistano la "Lode" di Eccellenza alla 12° Edizione del Premio Internazionale L’Oro del Mediterraneo e L’Oro di Italia. Si tratta di riconoscimenti che arrivano da uno tra i più autorevoli e rigorosi concorsi nel panorama nazionale e internazionale tenuto da Olea Associazione Nazionale Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori e di cui siamo molto fieri. Francesco Piras annuncia la presenza nella prestigiosa guida Gambero Rosso "Oli d'Italia 2023" con i nostri oli di punta: Fruttato, Biologico e Sardegna Dop.



«La nostra azienda ha radici antiche, che affondano in profondità nella storia della nostra famiglia e nella nostra città, Alghero, ormai da più di 70 anni. Ispirati dalla nostra terra e dalle sue tradizioni, siamo felici di condividere con voi i risultati di un lavoro che premia anche il nostro territorio».