Cor 13 aprile 2023 Rallentamenti dal 17 al 24 sul Ponte Rosello Modifiche alla viabilità a Sassari. Da lunedì 17 aprile il settore Infrastrutture della Mobilità del Comune, terminati i lavori di messa in sicurezza, avvierà alcune attività per la valutazione di vulnerabilità sismica



SASSARI - Da lunedì 17 aprile il settore Infrastrutture della Mobilità del Comune, terminati i lavori di messa in sicurezza, avvierà alcune attività per la valutazione di vulnerabilità sismica sul ponte Rosello per cui sono previsti rallentamenti del traffico. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi in entrambe le direzioni. Salvo imprevisti, le indagini dureranno otto giorni: per tre sarà interessata la corsia in direzione da corso Pascoli alla rotatoria del mercato e per cinque giorni la corsia dalla rotatoria del mercato a corso Pascoli. Dal 17 al 20 aprile sarà chiusa la corsia del ponte Rosello da corso Giovanni Pascoli alla rotatoria del mercato; dal 20 aprile al 24 sarà la volta della corsia dalla rotatoria del mercato verso corso Pascoli e sarà invertito il senso di marcia della corsia centrale.

Sarà dunque compiuta una campagna di indagini e prove, nell'ambito del servizio di “Progettazione, definitiva, esecutiva coordinamento della sicurezza per la messa in sicurezza e risanamento conservativo con particolare riferimento al risanamento strutturale e valutazione di vulnerabilità sismica del Viadotto del Rosello”.