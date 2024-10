S.A. 14 aprile 2023 Tennis, Serra fa il bis al Torneo di Primavera Per il secondo anno consecutivo, il giovane tennista del Tc Alghero si è aggiudicato il Torneo di Primavera sui campi del Tc Ploaghe



ALGHERO - Niccolò Serra concede il bis. Per il secondo anno consecutivo, il giovane tennista del Tc Alghero (quest'anno inserito anche nella rosa della squadra che disputerà il campionato nazionale di Serie B1) si è aggiudicato il Torneo di Primavera sui campi del Tc Ploaghe. Serra, accreditato della prima testa di serie, ha lasciato undici giochi ai tre avversari sconfitti: 6-2, 6-4 a Francesco Sini (Torres tennis), doppio 6-2 a Federico Citzia (Tc Ghilarza) e 6-1, 6-0 in finale al numero 3 del seeding Luca Jago Benenati (Torres). Tennis club Alghero protagonista anche nella finale nel tabellone di Quarta categoria femminile, con Alice Martinez sconfitta 6-2, 6-4 da Elisabetta Porcu (Accademia Tennis Sassari).



Nella foto: Luca Jago Benenati e Niccolò Serra