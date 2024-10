S.A. 17 aprile 2023 ll SRD Jazz Project in scena a Sassari Sul palco della sala Sassu per la rassegna “I mercoledì del Conservatorio” a Sassari è la volta del jazz. Appuntamento il 19 aprile



SASSARI - Dopo la musica da camera, la classica e l’elettronica, sul palco della sala Sassu per la rassegna “I mercoledì del Conservatorio” a Sassari è la volta del jazz: il 19 aprile alle 19 la sala Sassu ospiterà, infatti, il SRD Jazz Project: una band di quattro allievi del “Canepa” – Silvia Ruiu, voce; Riccardo Dore, chitarra; Raffaele Puglia, pianoforte; Daniele Pistis, contrabbasso – accompagnati da Luca Piana, docente di Batteria Jazz. SRD Jazz Project è un quintetto che propone composizioni e arrangiamenti originali in cui i background dei vari componenti si uniscono per creare un sound che guarda al presente, con la consapevolezza di ciò che ha caratterizzato la musica jazz ai suoi albori. Il risultato è un repertorio ben definito e variegato allo stesso tempo, che raccoglie le influenze distintive della musica jazz nell’espressione di cinque musicisti differenti.



Il programma del concerto sarà composto da sei brani, tutti scritti dagli stessi componenti del gruppo. La rassegna “I mercoledì del Conservatorio” conta in tutto quest’anno 31 appuntamenti di vari generi musicali. Ha visto alternarsi finora musicisti professionisti e allievi, oltre ad ospiti esterni internazionali come il pianista Carlos Manchado, protagonista dell’evento inaugurale l’8 febbraio scorso, e proseguirà fino a novembre inoltrato al ritmo di un concerto alla settimana. Nella pausa estiva i “Mercoledì” saranno sostituiti dai “Notturni contemporanei”, un ciclo di concerti tenuti a Sassari e Cagliari in collaborazione con il Conservatorio cagliaritano “Giovanni Pierluigi da Palestrina”.