S.A. 17 aprile 2023 Agenzie formative: nuovi finanziamenti I contributi sono destinati ad accelerare la transizione verde e digitale, a favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione. Via al bando



CAGLIARI - Al via l’Avviso Pubblico a sportello per la concessione di sostegni per le Agenzie Formative accreditate in Sardegna per le annualità 2022 – 2023 – 2024. Beneficiari degli aiuti, le Agenzie Formative accreditate in Sardegna con sede operativa e unità locali site nel territorio regionale, ad esclusione degli enti pubblici (scuole, Università). La dotazione finanziaria è pari a euro 12.000.000,00 a valere su fondi regionali, così ripartiti: per 2.000.000,00 di euro per il 2022 e 5.000.000,00 di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.



Il finanziamento si articola in due tipi di sovvenzioni: un contributo ai costi salariali del personale mantenuto in servizio fino al 1° gennaio 2022, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; e “una tantum”, fino ad un valore massimo di 15.000 euro per agenzia, per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per il potenziamento dei servizi per il lavoro e della formazione professionale. I contributi sono destinati ad accelerare la transizione verde e digitale, a favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione.



La presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it a partire dalle ore 10.00 del giorno 2/5/2023 ed entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15/5/2023 per l’annualità 2022 e dalle ore 10 del giorno 3/05/2023 ed entro e non oltre le ore23.59 del giorno 16/5/2023.



L’ordine cronologico di invio telematico delle domande (DAT) costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione dell’Aiuto. Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate all’indirizzo mail lav.impreseL22art11agenziefp@regione.sardegna.it. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” sul sito www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it nella pagina relativa all’Avviso pubblico in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. (mla)