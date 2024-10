S.A. 19 aprile 2023 Energia elettrica: Sassari taglia i consumi del 54% Presentati i lavori avviati nei mesi scorsi sull´impianto di illuminazione pubblica sassarese, con importanti novità: oltre 16mila lampioni illuminati a led



SASSARI - Partiti i lavori per illuminare Sassari in maniera efficiente, sostenibile e sicura. Il Comune di Sassari ha affidato a ENGIE il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, il quale prevede l’installazione di oltre 16.000 lampioni a LED, la riqualificazione di 65 semafori e l’installazione di 67 telecamere di video-sorveglianza. Tutti i particolari sono stati presentati oggi, 19 aprile, nella sala conferenze di Palazzo Ducale, dal sindaco Nanni Campus, dall'assessora ai Lavori pubblici e Manutenzioni Rosanna Arru con il dirigente Gianni Melis e i tecnici del Settore, da Claudio Galli, direttore Area Centro ENGIE Italia e da Danilo Migliorini, direttore Area Sardegna ENGIE Italia.



Le opere strutturali saranno realizzate con l’obiettivo di efficientare, uniformare e mettere in sicurezza elettrica e statica l’intera infrastruttura impiantistica. Un progetto importante, che l’Amministrazione Comunale ha scelto in un momento storico in cui i temi della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, della sicurezza dei territori e della valorizzazione degli spazi urbani sono divenuti una priorità nell’agenda delle Pubbliche Amministrazioni. I lavori di efficientamento, iniziati a gennaio 2023 e coordinati dal settore Lavori pubblici del Comune, si inseriscono nel contratto della durata di 15 anni che prevede la gestione, la manutenzione e l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica, inclusa la fornitura dell’energia elettrica, e di ulteriori interventi per un uso razionale dell’energia negli edifici e nei siti comunali.



Sono stati sostituiti a oggi circa 1200 lampioni con sorgenti led nelle zone San Pietro, Viale Italia, Carbonazzi e Luna e Sole. Le squadre di ENGIE stanno lavorando in parallelo per gestire i lavori, procedendo dalla periferia al centro, comprese le borgate, senza creare interruzioni alla circolazione e garantendo attenzione alle connotazioni urbanistiche della città. I lavori termineranno nel 2024. Tutte le sorgenti led installate saranno dotate di regolazione automatica del flusso luminoso nel rispetto delle esigenze di ciascuna sede stradale o luogo di riferimento in cui è posto il corpo illuminante. Saranno, inoltre, sostituiti più di 100 sostegni e riqualificati 160 quadri elettrici.



Il nuovo sistema di illuminazione consente di migliorare l’efficienza e le prestazioni della rete garantendo al contempo il contenimento della luce artificiale e un maggiore comfort visivo, così da rendere le strade più sicure e permettere ai cittadini e ai turisti di vivere gli spazi urbani come luoghi di incontro e aggregazione. Grazie a un innovativo software, ogni lampione è geolocalizzato e collegato a un sistema di telecontrollo centralizzato. In questo modo il servizio di gestione, manutenzione e segnalazione guasti è stato digitalizzato rendendolo veloce, efficace e sicuro. E’ a disposizione, inoltre, della cittadinanza, delle forze dell’ordine e degli enti di verifica il numero verde 800127991 attivo 24h/24 per 365 giorni l’anno. Gli interventi sul sistema di video-sorveglianza prevedono l’installazione di 67 telecamere nei punti strategici dell’area urbana a maggior intensità di traffico, per aumentare la sicurezza nelle zone afferenti il centro storico e le periferie. Il sistema di videosorveglianza entrerà in funzione gradualmente all'installazione della singola telecamera.



L’accordo tra l’Amministrazione di Sassari ed ENGIE prevede, oltre agli interventi sull’illuminazione pubblica, semaforica e la video-sorveglianza, anche la fornitura di energia termica per 115 edifici pubblici, tra scuole, uffici, impianti sportivi e case di cura. La progettazione di due edifici ad alta prestazione energetica alimentati principalmente da energia proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, nell’area ex IVECO sarà installato un sistema di distribuzione locale dell’energia elettrica (micro-grid), realizzato un impianto fotovoltaico da 130 kW e predisposte colonnine di ricarica per le auto elettriche. La partnership tra ENGIE e il Comune di Sassari trasformerà quindi il capoluogo di provincia in una città alimentata da impianti altamente tecnologici ed efficienti e porterà alla graduale dismissione di quelli a gasolio, fortemente impattanti dal punto di vista ambientale.



Grazie al progetto saranno risparmiati il 14% di energia termica, il 32% di energia elettrica e il 54% di quella impiegata per l’illuminazione pubblica e dei semafori. Risultati che si traducono in oltre 2.500 tonnellate all’anno di CO2 non emesse nell’atmosfera, equivalenti alla circolazione di 1.550 auto in meno sul territorio. Quello che stiamo presentando oggi è un progetto frutto di un attento lavoro di elaborazione e studio tra il Comune ed ENGIE durato mesi. - dichiara Rosanna Arru, Assessora ai Lavori pubblici e Manutenzioni del Comune di Sassari - Ciò che abbiamo voluto ottenere, e abbiamo ottenuto, è un impianto di illuminazione efficiente per tutto il territorio comunale, destinato a rimanere sempre altamente performante. Oltre ai lavori di efficientemento, fiore all'occhiello di questo progetto è infatti il software che ci permette di individuare immediatamente lampioni non funzionanti per porre rimedio velocemente e in modo efficace. Tutto questo, insieme all'installazione delle videocamere, aumenterà anche il senso di sicurezza della cittadinanza.