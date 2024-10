Cor 20 aprile 2023 Ritorna JazzAlguer, 7 mesi di musica domenica 30 aprile – in occasione dell´International Jazz Day - prende il via la sesta edizione della rassegna organizzata dall´associazione culturale Bayou Club-Events



ALGHERO - Ritorna ad Alghero (Ss) l'atteso appuntamento con JazzAlguer: domenica 30 aprile – in occasione dell'International Jazz Day - prende il via la sesta edizione della rassegna organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events. Anche quest'anno la manifestazione disseminerà i suoi appuntamenti nell'arco di sette mesi, con dodici concerti in calendario fino al prossimo 25 novembre, e con il ritorno del concorso per giovani band Contest Mediterrani: uno dei punti più qualificanti dell'iniziativa ideata nel 2017 e diretta per i primi tre anni da Paolo Fresu, e che dal 2021 vede al timone Massimo Russino, batterista di primo piano sulla scena jazzistica isolana e di vasta esperienza internazionale.



Come consuetudine, nel cartellone ci sarà spazio per i nuovi talenti, per le eccellenze regionali, per importanti artisti nazionali e internazionali, voci italiane e straniere, spaziando ad ampio raggio tra i generi e gli stili, dal soul alla world music, dal contemporary jazz al funky, dal latin jazz fino alla più raffinata musica d'autore italiana. Tra i nomi di spicco, la band britannica Matt Bianco, i pianisti Francesca Tandoi, Paolo Di Sabatino, Andrea Domenici e lo statunitense Emmet Cohen con i rispettivi trii, il cantautore Mario Venuti, la cantante e pianista londinese Vanessa Haynes, il duo flauto-pianoforte di Daniele Pasini e Raimondo Dore, i sardi Elias Lapia col suo quartetto e Salvatore Spano in sestetto. Anche in questa edizione numero sei, particolare attenzione verrà dedicata alla valorizzazione e promozione dei luoghi notevoli di Alghero e del suo territorio che, insieme ai più consueti spazi del Teatro Civico e de Lo Quarter, faranno da cornice ad alcuni degli appuntamenti in cartellone: il Nuraghe Palmavera, il Chiostro di San Francesco, la Casa Gioiosa nel Parco di Porto Conte e il club Poco Loco.



«Guardo alla nuova edizione di JazzAlguer 2023 come ad un naturale e organico prosieguo della scorsa edizione», spiega il direttore artistico Massimo Russino, «con l'importante riconferma del "Contest Mediterrani" dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei giovani talenti, così come si riconferma la data di apertura domenica 30 aprile in concomitanza con l'International Jazz Day organizzato dall'UNESCO. Il 25 novembre, inoltre, concluderemo il festival con la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Sempre alta la qualità degli artisti in cartellone con grandi nomi internazionali e italiani, eccellenze dalla Sardegna, masterclass di formazione, incontri culturali ad ampio raggio con l'obiettivo di favorire la pluralità delle espressioni artistiche e la crescita culturale e sociale della collettività. JazzAlguer si consolida sempre più come rassegna culturale di grande valore diffusa e profondamente radicata nel territorio».



Un programma variegato e di qualità caratterizza dunque anche questa nuova edizione di JazzAlguer, allestita dall'associazione culturale Bayou Club-Events con il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu.