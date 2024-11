Cor 20 aprile 2023 Francesca Michielin, concerto ad agosto ad Alghero Dopo Verdena, Zen Circus e Mannarino, nuovo colpo della Fondazione Alghero: al festival Abbabula anche Francesca Michielin. Appuntamento il 2 agosto al Quarter



ALGHERO - Dopo Verdena, Zen Circus e Mannarino, Le Ragazze Terribili, in collaborazione con la Fondazione Alghero, segnano un altro bel punto per “Alghero Experience”: mercoledì 02 agosto 2023 sarà infatti la straordinaria e poliedrica Francesca Michielin a salire sul palco in Largo Lo Quarter - nel cuore del centro storico algherese - e presentare al pubblico L’estate dei Cani Sciolti, la versione live del suo ultimo progetto discografico. Il Festival Abbabula 2023 prosegue così la sua corsa verso l’estate, quella dei suoi primi 25 anni. L’apertura del concerto di Francesca Michielin è affidata a Vanessa Bissiri, cantautrice nata in Sardegna, al suo esordio come solista.



Reduce dal successo alla conduzione dell’ultima edizione di XFactor - a 10 anni dalla sua vittoria - Francesca Michielin è cantautrice, compositrice polistrumentista e scrittrice, tra le artiste più apprezzate dell’ultimo decennio. Il 24 febbraio 2023 ha pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy il suo ultimo disco “Cani Sciolti” di cui ha curato ogni aspetto: scrittura, arrangiamento e produzione. Un manifesto alla libertà, sincero e intimo. Il tour “L’estate dei Cani Sciolti” (produzione Vivo Concerti) porterà Francesca Michielin su alcuni dei più importanti e magici palcoscenici d’Italia.



Biglietti per il concerto al costo di € 34,50 compresa la prevendita; € 28,75 compresa la prevendita per il settore II. I ticket saranno disponibili all’acquisto in prevendita online a partire da venerdì 21 aprile nelle biglietterie del circuito TicketOne e fisicamente presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e presso l’Atelier#3 in via Carlo Alberto 84 ad Alghero. Con il concerto del 2 agosto e altri nomi ancora da svelare, Le Ragazze Terribili confermano il desiderio di offrire al pubblico una proposta artistica originale e di grande qualità, attenta ai nuovi linguaggi, sempre con una sola grande protagonista: la musica dal vivo.