S.A. 21 aprile 2023 Omar Lye-Fook in concerto al Poco Questa sera alle 22 uno dei più grandi talenti della musica soul che il Regno Unito e l’Europa tutta abbia prodotto negli ultimi 40 anni



ALGHERO - Sfogliando il programma di The Jazz Club Network 2023 al Poco Loco di Alghero ci si rende subito conto di trovarsi davanti ad una rassegna di altissima qualità. Tra i vari artisti in cartellone, però, quello di Omar Lye-Fook è sicuramente uno dei nomi più importanti. L’attesa nella Riviera del Corallo per il concerto dell’artista inglese è alta e per domani, venerdì 21 aprile, si preannuncia il tutto esaurito. Omar Lye-Fook è uno dei più grandi talenti della musica soul che il Regno Unito e l’Europa tutta abbia prodotto negli ultimi 40 anni, e sbarca per la prima volta in Sardegna per presentare in anteprima italiana la sua ultima produzione discografica dal titolo “Live at last”.



È davvero lungo l'elenco elenco di artisti leggendari che negli anni si sono messi in fila per collaborare, o semplicemente cantare le lodi di Omar Lye-Fook. Stevie Wonder su tutti, il duetto tra i due è stato a dir poco emozionante. Tra gli altri spiccano nomi del calibro del compianto Leon Ware, Erykah Badu, Common, Carleen Anderson e tanti altri.

Omar Lye-Fook al Poco Loco di Alghero andrà in scena assieme ai QCBA, ovvero i frontliner Quentin Collins alla tromba e il sassofonista Brandon Allen, musicisti tra i più richiesti e apprezzati nel panorama jazz britannico, e gli stellari Ross Stanley all’organo hammond e al

batterista Ian Thomas. La collaborazione con i QCBA nasce proprio dall’idea di Collins e Allen.



Il virtuoso quintetto, in esclusiva e prima volta nell’Isola, presenta le musiche del nuovo e acclamato album “Live At Last”: musica originale, raffinata e contemporanea, influenzata dalla leggendaria era Blue Note degli anni '60. Come detto il concerto di Omar Lye-Fook + QCBA è all’interno del cartellone di JCN23, ideato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Jazz In Sardegna, ha il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna e Fondazione di Sardegna ed è patrocinato dal Comune di Alghero e da Fondazione Alghero. Il cartellone di JNC23 al Poco Loco di Alghero prosegue, venerdì 28 aprile, con il celeberrimo trombettista Fabrizio Bosso e si conclude, giovedì 11 Maggio, con la batterista britannica Jas Kayser.