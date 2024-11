S.A. 21 aprile 2023 Il libro di cuina in algherese Nel libro di Carla Valentino la lingua è l’ingrediente principale e imprescindibile. Pensato per recuperare un lessico familiare che, pian piano, si sta perdendo. Appuntamento sabato 22 aprile



ALGHERO - Sabato 22 aprile 2023, alle ore 19.30, nella sede Torre di Sulis, ad Alghero, sarà presentato il libro di Carla Valentino Cullera de Taula. La cuina de casa mia. Cullera de taula è un libro di ricette che però, in realtà, vuole essere un libro di lingua, o meglio, un libro in cui la lingua è l’ingrediente principale e imprescindibile. Pensato per recuperare un lessico familiare che, pian piano, si sta perdendo. Ed anche per tramandare, in forma scritta, ciò che di solito si tramandava solo oralmente. È importante che una lingua si parli. ma è altretanto importante che la una lingua si scriva e che si legga!



Questa non è la prima pubblicazione di ricette di cucina utilizzate per divulgare l’algherese. Già nel 2019, nel 2020 e nel 2021, ha realizzato, per l’Òmnium Cultural de l’Alguer, il Calendari en alguerés con le ricette. Carla Valentino è vicepresidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, insegnante di algherese, traduttrice e autrice. Oltre a varie traduzioni per enti pubblici e privati, ha tradotto integralmente dalla lingua originale note opere letterarie come Il Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, di Luis Sepúlveda e i L’uomo che piantava alberi, di Jean Giono, tutte e tre pubblicate da Papiros Edizioni, di Nuoro.

La presentazione del libro è nel programma Sant Jordi a l’Alguer, Dia Mundial del llibre i de la rosa ed è organitzzata dall’Òmnium Cultural de l’Alguer con la collaborazione dell’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya.



Nella foto: Carla Valentino