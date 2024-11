S.A. 21 aprile 2023

Acqua non potabile: ecco le vie a Sassari

In via Era, via Bruno, via Pasella tra via Era e via Cosseddu e via E. Mura l’acqua della rete idrica non è adatta come bevanda e per la preparazione degli alimenti

SASSARI - In via Era, via Bruno, via Pasella tra via Era e via Cosseddu e via E. Mura l’acqua della rete idrica non è adatta come bevanda e per la preparazione degli alimenti. È consentito l’utilizzo previa bollitura e per gli usi igienici. Lo ha stabilito il sindaco Nanni Campus che stamattina ha firmato l’ordinanza a seguito della nota con la quale l'AslSassari Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato la difformità per torbidità. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando i parametri non rientreranno nella norma.