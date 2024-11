G.P. 23 aprile 2023 Effetto crisi climatica in Sardegna



Vigilare e rispondere agli effetti della crisi climatica anche in Campania e in Sardegna: “The Hut and Forward”, due nuovi progetti di ricerca finanziati dall´Unione Europea Vigilare e rispondere agli effetti della crisi climatica anche in Campania e in Sardegna: “The Hut and Forward”, due nuovi progetti di ricerca finanziati dall´Unione Europea • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat