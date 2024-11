Cor 24 aprile 2023 Gavino Scala urla forza Alghero I miei più vivi complimenti a tutti e un grande in bocca al lupo per tanti successi nella prossima stagione e... Forza Alghero: Parole di Gavino Scala, storico allenatore di Alghero



ALGHERO - «Congratulazioni alla squadra di calcio dell'Alghero per la vittoria del campionato di prima categoria. Dopo anni di assenza voi avete scritto una pagina indimenticabile per il calcio algherese. Una vittoria che sa di riscatto e di rinascita. E' stata una magnifica avventura quella che corona il sogno della promozione diretta. Il mio augurio e' che l'Alghero possa raggiungere migliori livelli calcistici sia in ambito Regionale che in ambito Nazionale. Rivolgo le mie congratulazioni al calciatori, alla dirigenza e a quanti si sono prodigati per raggiungere questo brillante traguardo. Un plauso speciale rivolgo allo staff tecnico e ai tifosi per il costante incitamento col quale hanno sempre accompagnato questo campionato entusiasmante. Rinnovo ancora una volta i miei piu' vivi complimenti a tutti e un grande in bocca al lupo per tanti successi nella prossima stagione e... Forza Alghero». Parole di Gavino Scala, storico allenatore di Alghero.