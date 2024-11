Cor 27 aprile 2023 Sa Die de Sa Sardigna: corali algheresi riunite Diretta dal M° Domenico Balzani, canteranno unite nella sede del Consiglio Regionale di Cagliari. In apertura delle celebrazioni, inoltre, le quattro corali, sempre unite, eseguiranno l’inno sardo “Procurade ’e moderare”



ALGHERO - In occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario dell’Istituzione di “Sa Die de sa Sardigna”, il prossimo 28 Aprile, le Associazioni Corali di Alghero: Coro Polifonico Algherese diretto dal M° Ugo Spanu, l’ Associazione Akademia Cantus et Fidis – Coro Matilde Salvador, diretta dal M° Paolo Carta, l’Associazione Musicale Lo Frontuni, diretta dal M° Francesco Santino Scognamillo e l’Associazione Pro Arte Alghero, diretta dal M° Domenico Balzani, canteranno unite nella sede del Consiglio Regionale di Cagliari.



Rispondendo positivamente all’invito del Presidente del Consiglio Regionale le corali proporranno uno dei brani più rappresentativi del repertorio musicale algherese. Si tratta della famosa “DESPERTA TE” (Serenata a Tereseta - Parole e musica di Joan Pais i Melis/Antoni Ciuffo_Ramon Clavellet); l’armonizzazione per coro è quella curata da Padre Giovanni Medda. In apertura delle celebrazioni, inoltre, le quattro corali, sempre unite, eseguiranno l’inno sardo “Procurade ’e moderare”, nella versione a 4 voci armonizzata dal grande Banneddu Ruiu.



Nella foto: Domenico Balzani