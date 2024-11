Cor 28 aprile 2023 Omaggio a Cici Peis: la Sardegna, l’Impegno, l’Arte Quattro giorni per ricordare l’uomo e l’artista attraverso alcune delle sue opere più significative che lo hanno fatto conoscere in tutta l’Isola. La mostra, ospitata nella Torre di Sulis



ALGHERO - Quattro giorni per ricordare l’uomo e l’artista attraverso alcune delle sue opere più significative che lo hanno fatto conoscere in tutta l’Isola. La mostra, ospitata nella Torre di Sulis, aprirà le porte oggi, venerdì 28 aprile alle 18.30, e continuerà sino al 1° maggio con orari dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00. L’esposizione farà da cornice alle testimonianze di coloro che hanno percorso un pezzo di strada insieme.



Venerdì, alle 18.30, l’inaugurazione della mostra a cui seguirà la proiezione del video “Donne e bambine nella miniera di Montevecchio” della sorella Iride. A seguire la testimonianza della Rete delle Donne, con la presidente Speranza Piredda e Graziella Massi che racconteranno il rapporto che legava l’associazione a Cici. La serata si concluderà con le testimonianze del Collettivo di pittori Algheresi, che insieme Cici, ha contribuito ad animare tante serate algheresi.



Sabato 29 aprile – alle 18.30 - L’impegno tra sindacato e politica, con i contributi di alcuni suoi compagni di strada del sindacato e la politica. La Mostra è organizzata da Bruna, Silvio, Andrea e dalla Fondazione Renzo Laconi con la collaborazione della Rete delle Donne di Alghero e del Partito Democratico di Alghero.