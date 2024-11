Umberto Borlotti 28 aprile 2023 L'opinione di Umberto Borlotti Aeroporti, questa fusione è un danno



Leggo con soddisfazione, concordandone appieno le motivazioni, quanto dichiarato ieri dall’Assessore dei Trasporti Antonio Moro circa la perplessità e la contrarietà sulla fusione dei tre aeroporti sardi così come al momento ipotizzato. Mi ha molto colpito anche la parte della nota stampa dove vengono dettagliate le somme erogate alle società di gestione ed in particolare ad Alghero dal 2010 al 2023. Ho lasciato la Direzione aziendale Sogeaal nel giugno 2009 e noto che anche in questi ultimi 13 anni per lavori, coperture perdite, promozione per il traffico e spese varie sono state corrisposte dalla RAS circa 25 milioni.



Questo attesta come, anche in presenza di un privato qualificato, la società difficilmente riesca ad auto sostenersi economicamente e possa finanziare totalmente lo sviluppo del traffico. Sono convinto che, come auspicato dall’ENAC nel Piano degli aeroporti 2022, si possa creare una rete tra gli scali (indipendentemente dalla proprietà) che ottimizzi il rapporto con i vettori, contribuisca a creare centri unificati di: acquisto, selezione e formazione del personale, manutenzione dei mezzi aeroportuali etc.



Tutto questo all’interno di un atteso, da tempo, Piano Regionale dei Trasporti che veda una regia del Governo regionale con il concorso degli Enti locali e di privati industriali specializzati. Spero che questo sia il momento in cui si riesca a costruire un modello aeroportuale regionale all’altezza delle grandi sfide sul trasporto aereo, che non veda sterili conflittualità tra gli scali, e che abbia come principale obiettivo la crescita economica dei territori serviti e la riduzione dell’isolamento dovuto alla condizione di insularità.



*già direttore generale Sogeaal Alghero