Nuovo concerto a Porto Torres per Musicando

PORTO TORRES - La musica che trova nella poesia la sua espressione più alta, la location ai piedi della chiesetta di San Gavino a Mare, una combinazione suggestiva per il secondo appuntamento di Musicando in Città, la rassegna musicale organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme. La manifestazione curata dal direttore artistico, Donatella Parodi, prevede in programma domani, sabato 29 aprile alle 20, il concerto del duo composto da due giovani musicisti sardi, Denise Gueye alla voce e Marco Carta alla chitarra, per un omaggio al poeta musicista Federico Garcia Lorca.



canzoni dell’autore spagnolo che trascrisse una serie di brani di tradizione popolare nella raccolta “Canciones populares espanolas”, inserita nell’edizione completa delle opere di Lorca dove si trova una prima compilazione ordinata del suo canzoniere musicale. Da questa idea nacquero tutti gli arrangiamenti presenti nel repertorio del duo Gueye-Carta. Al programma dedicato a Garcia Lorca si aggiungono composizioni originali di Denise Gueye, composizioni della raccolta "Siete canciones populares españolas" di Manuel de Falla e alcune rivisitazione dal Romancero Gitano musicato da Castelnuovo Tedesco.



Nell’antica chiesetta che si affaccia sulla baia di Balai, si intoneranno nove brani del poeta spagnolo e le note di altri autori della musica tradizionale iberica, oltre alle opere originali composte da Denise Gueye, interpretati magistralmente da due artisti che vantano diverse esperienze alle spalle. Gueye in qualità di cantante e corista in ambito jazz e contemporaneo e Marco Carta come chitarrista classico, selezionato come artista per il progetto Young Artist Platform, presso l’International Guitar Foundation di Londra, dove si è esibito in concerto presso il Kings Place. L’evento si inserisce nel ricco cartellone della rassegna musicale che si concluderà mercoledì 21 giugno a Porto Torres con la Festa della Musica, presso il Teatro comunale Andrea Parodi.