S.A. 3 maggio 2023 Tennis, Alghero batte Macomer e playout in C Tc Alghero vince 4-2 sul campo del Ct Macomer nella penultima giornata della regular season del campionato regionale di Serie C maschile di tennis a squadre. Tutti i risultati



ALGHERO - Il Tc Alghero vince 4-2 sul campo del Ct Macomer nella penultima giornata della regular season del campionato regionale di Serie C maschile di tennis a squadre. Risultato che porta matematicamente in zona playout. I quattro punti algheresi sono arrivati grazie ai singolari vinti da Davide Scanu (6-7, 7-6, 7-6 su Giulio Pinna al termine di un'autentica battaglia, che potrebbe rivelarsi fondamentale in chiave salvezza), Alessandro Ivaldi (7-6, 6-2 su Alberto Scanu) e Niccolò Carta (6-1, 3-6, 6-3 su Gianfranco Motzo), e con il doppio Ivaldi/Andrea Oronti (6-1, 6-1 a Motzo e Alessandro Scintu). Nell'ultima giornata il Tc Alghero riposa, poi sarà tempo di playout.