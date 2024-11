S.A. 3 maggio 2023 Karate: Martial vincente anche ad Uri Al trofeo Matsumurala la Martial Gym Alghero vi ha partecipato con 12 atleti ed ha ottenuto un risultato eccellente di 5 medaglie d´ oro, 4 d argento e 3 bronzi



ALGHERO - Si è tenuto nei giorni scorsi a Uri il trofeo Matsumura di karate Fijlkam. Bella manifestazione ottimamente organizzata dalla società omonima che ha visto la partecipazione di tante società, soprattutto del nord Sardegna.



Anche la Martial Gym Alghero vi ha partecipato con 12 atleti ed ha ottenuto un risultato eccellente di 5 medaglie d' oro, 4 d argento e 3 bronzi. «Per un tecnico vedere la totalità dei propri allievi sul podio è una soddisfazione grandissima» ha dichiarato il coach della Martial Gym.



Risultati: Oro per Contu Cristian, Contu Antonio, Cossiga Valerio, Chafik Wael, Grimm Julio; Argento per Nurra Lucia, Marras Emanuele, Ellage Raffaele, Burruni Daniele; Bronzo per Pinna Omar, Barabesi Maira, Manunta Gabriele. Esordio come arbitro per la giovane Pirisi Giulia, ancora agonista della martial, ma promettente arbitro federale. Proseguono gli allenamenti per le numerose competizioni ancora in calendario nella palestra del liceo scientifico