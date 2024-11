S.A. 3 maggio 2023 Premio Vermella a Carles Duarte Per il 2023 il sodalizio presieduto da Renato Giglio ha conferito il riconoscimento a Carles Duarte i Montserrat, poeta e linguista di Barcellona. Cerimonia il 6 maggio al Teatro Civico di Alghero



ALGHERO - Sabato 6 maggio 2023 alle ore 18 si terrà al Teatro Civico “Gavino Ballero” di Alghero la cerimonia di consegna del riconoscimento Rosa Vermella 2023, istituito nel 1974 dal Rotary Club Alghero. Il premio viene attribuito a persone od enti che abbiano conferito alla Città di Alghero lustro con la propria opera o ne abbiano valorizzato il patrimonio economico, culturale, artistico, linguistico. Nelle precedenti edizioni la Rosa Vermella è stata attribuita, tra gli altri, all’Ammiraglio Giuseppe Pezzi, al prof. Pasqual Scanu, a don Antonio Nughes, al dr. Bruno Geraci, alla prof.ssa Neria De Giovanni, al prof. Giovannino Massarelli, oltre che agli artisti Franca Masu, Paolo Zicconi e Cesare Furesi. Per il 2023 il sodalizio presieduto da Renato Giglio ha conferito il riconoscimento a Carles Duarte i Montserrat, poeta e linguista di Barcellona.



Laureatosi in filologia catalana a Barcellona, Carles Duarte inizia la sua attività di letterato nel 1979 fondando la rivista MAIG, ed approfondisce i suoi studi sul vocabolario linguistico catalano durante il dottorato di ricerca del 1984. Ha assolto ad innumerevoli incarichi istituzionali, ed è stato Segretario generale della Presidenza della Generalitat de Catalunya presidente Jordi Pujol. Oggi Carles Duarte dirige la Fundació CIC (Coneixement i Cultura). Carles Duarte è legato ad Alghero da forti relazioni istituzionali e di amicizia. Più volte è intervenuto per la presentazione di autori algheresi sia in Sardegna che in Catalogna, ed è stato promotore di riconoscenti a favore di algheresi che si sono distinti per la difesa della cultura catalana.



La Rosa Vermella vuole essere il riconoscimento per questa attività e la manifestazione di sabato prossimo ha un alto valore simbolico per chi ha utilizzato l’opera poetica, letteraria ed istituzionale quale strumento di unione fra i popoli. Il Rotary Club Alghero ha organizzato un evento culturale aperto a tutti coloro che sono vicini al mondo catalano e non

solo: interverranno alla cerimonia Pere Lluís Alvau e Mauro Uselli che interpreteranno rispettivamente opere poetiche di Carles Duarte e melodie tradizionali catalane ed algheresi, Emanuela Forgetta che traccerà la figura del poeta e letterato, la giovanissima Francesca Adell Murrocu che leggerà la poesia di Rafael Catardi Rosa Vermella.