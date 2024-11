S.A. 3 maggio 2023 Ploaghe: attivo volontariato civico Vi al servizio di volontariato civico, il cui regolamento è stato approvato nello scorso consiglio comunale. A breve verrà pubblicato il bando



PLOAGHE - Il comune di Ploaghe ha attivato il servizio di volontariato civico. Nell’ultima seduta del consiglio comunale l’amministrazione ha deliberato il regolamento relativo al "Servizio di Volontariato Civico per la Cittadinanza attiva" che ha come obiettivo quello di consentire a chiunque intenda offrire il proprio contributo alla collettività, di potersi attivare come volontario secondo regole e tutele stabilite dal regolamento stesso. L’iniziativa è volta a favorire forme di cittadinanza partecipativa, riferita alla gestione e alla manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo più profondo, specialmente rivolto ai giovani, di radicare nella comunità, forme di cooperazione e conoscenza diretta del ruolo dell’Ente, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.



L’apporto dei volontari riguarda la cura e l’arricchimento dei beni comuni urbani e il sostegno e ausilio all’ erogazione di servizi per il bene collettivo, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. Il regolamento prevede l’istituzione di un albo comunale al quale i singoli volontari e associazioni potranno iscriversi al fine di offrire la propria disponibilità per lo svolgimento di compiti a favore della collettività. Il comune di Ploaghe non è nuovo ad iniziative di questo genere. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Sotgiu, fu infatti una delle prime in Sardegna a deliberare l’istituzione del “baratto amministrativo”, una forma di supporto al cittadino attraverso il quale contribuire al pagamento delle tasse locali in cambio di servizi alla collettività, così come ha introdotto il “servizio civico”, col quale i cittadini in difficoltà, possono chiedere un contributo economico ai servizi sociali, in cambio sempre di attività a favore della collettività.



«Il servizio di volontariato civico è uno strumento fondamentale per il coinvolgimento del cittadino nella vita pubblica del comune- ha spiegato il sindaco Sotgiu-. Questa amministrazione ha da diversi anni stimolato una maggiore collaborazione tra istituzione e cittadini; ne è un esempio il servizio del “nonno vigile”. Mi auguro che i cittadini che intendono rispondere al servizio di volontariato civico siano numerosi». Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando attraverso il quale iscriversi all’albo per diventare volontari civici e cittadini attivi.