Cor 5 maggio 2023 Ceas Lago di Baratz, aperture straordinarie Tra maggio e ottobre il Ceas (Centro per l’Educazione Ambientale e la Sostenibilità) Lago Baratz del Comune di Sassari aprirà le sue porte a visitatori e turisti per tre giornate straordinarie al mese, nel fine settimana. Queste andranno ad aggiungersi all’orario normale: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30



SASSARI - Sabato 8 luglio, giornata Internazionale del Mar Mediterraneo, il Ceas organizzerà un incontro informativo sul Santuario Pelagos con una escursione verso la spiaggia di Porto Ferro. Nei sabati 15 e 22 luglio e 19 agosto le educatrici del Centro proporranno, nelle spiagge che saranno insignite della Bandiera blu, attività di educazione alla sostenibilità riguardo il delicato ecosistema marino. Tutte le informazioni sulle giornate strutturate con incontri ed escursioni saranno pubblicati sui siti istituzionali. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Ceas 079533097 dalle 8:30 alle 12:30 o scrivere all’indirizzo mail ceas.baratz@comune.sassari.it Il personale che gestisce il Centro accoglie tutti i visitatori curiosi di conoscere sia il Ceas che la flora e la fauna caratteristica della Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione), “Lago Baratz-Porto Ferro”.