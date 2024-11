Cor 6 maggio 2023 Al Comunale di Sassari la nuova camera acustica L’importante opera, appena conclusa, è stata realizzata su misura per il teatro cittadino dalla ditta “Suonovivo” di Padova su commissione del de Carolis che sta per inaugurare la nuova stagione sinfonica e operistica



SASSARI - Una storica prova d’orchestra si è svolta ieri sera sul palco del Teatro Comunale di Sassari dove l’orchestra dell’Ente de Carolis ha potuto testare per la prima volta il “nuovo suono” del teatro ottenuto grazie all’istallazione di una camera acustica. L’importante opera, appena conclusa, è stata realizzata su misura per il teatro cittadino dalla ditta “Suonovivo” di Padova su commissione del de Carolis che sta per inaugurare la nuova stagione sinfonica e operistica. Il programma del Teatro di Tradizione proporrà, nella sua prima fase estiva, 3 concerti sinfonici e 2 opere liriche con un programma che dal 7 maggio al 7 luglio ospiterà grandi nomi internazionali.



Ma il cardine fondamentale della programmazione, realizzata con il contributo del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna è l’orchestra del de Carolis. La compagine composta per il 98% da artisti sardi sarà protagonista per la prima volta di una stagione sinfonica. “Come annunciato nei mesi scorsi – dice il presidente del de Carolis Antonello Mattone – per valorizzare ulteriormente le performance dell’orchestra e ottimizzare l’ascolto era necessario realizzare una camera acustica che, oltre a facilitare il reciproco ascolto fra musicisti e direttore, convoglierà appropriatamente la musica verso il pubblico”. La Camera Acustica è una sorta di contenitore scenico di legno formato da quattro superfici modulari che racchiudono il palcoscenico. “Già dal primo concerto della prossima domenica 7 maggio – prosegue Mattone - il pubblico potrà ascoltare il nuovo suono del teatro verificando gli ottimi risultati ottenuti dall’installazione della camera acustica, ma il nostro obiettivo è quello di ampliare ulteriormente la configurazione di questa importante opera che essendo una struttura modulare particolarmente efficiente, progettata su supporti componibili, potrà essere ottimizzata in futuro a ulteriore supporto delle prestazioni artistiche dei cori”.



Il 7 maggio salirà sul palco Massimo Quarta violino solista e direttore d’orchestra in un programma dedicato a Mendelssohn. Considerato uno dei più́ importanti violinisti della sua generazione Quarta è ospite delle più̀ note istituzioni concertistiche. Un altro grande protagonista del concertismo internazionale: il pianista tedesco Alexander Lonquich sarà solista e direttore dell’orchestra dell’Ente il 14 maggio con un programma dedicato questa volta a Beethoven. Il gran finale della sinfonica sarà il 19 maggio con il concerto di Enrico Bronzi violoncello solista e direttore dell’Orchestra dell’Ente che presenterà un programma dedicato a Mozart e Haydn. Bronzi suonerà un violoncello Vincenzo Panormo del 1775. Il violino di spalla dell’orchestra del de Carolis sarà per tutte le produzioni Michelangelo Lentini. Tutti i concerti inizieranno alle 20. “La stagione estiva proseguirà con “Cavalleria Rusticana” (8 -10 giugno Teatro Comunale ore 20,30 ) e si concluderà con “Pagliacci” (7 luglio Piazza d’Italia ore 21.30) un autentico “regalo alla città” da parte dell’Ente de Carolis ad ingresso libero.