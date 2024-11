G.P. 11 maggio 2023 Cavalcata Sarda, la Festa della Bellezza



La città di Sassari si sta preparando per la 72a "Festa della Bellezza": il 21 maggio sfileranno per le vie del centro duemila persone e più di duecento cavalieri e amazzoni. Sabato 20 maggio serata dedicata all´eccellenza sarda della musica e dello spettacolo