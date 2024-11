S.A. 10 maggio 2023 Una settimana dedicata al bombardamento di Alghero Il Circolo Filatelico Algherese organizza una settimana in ricordo delle vittime del bombardamento di Alghero e del mitragliamento dei pescatori nell’80° anniversario degli eventi dal 13 al 21 maggio



La settimana verrà aperta da una mostra presso la Torre di Sulis, in cui verranno esposti degli oggetti dell’epoca o riconducibili al 1943, come monete, francobolli, giornali sia in originale che in fedele riproduzione, divise del 1943, riproduzioni di foto di Alghero bombardata e mappa di ricostruzione della città, nonché un trasmettitore radio di un’aereo che ha bombardato Alghero. Verrà fatta anche la rappresentazione visiva dei due eventi, mediante due diorami realizzati dal socio Giuseppe Fadda. Durante la manifestazione “monumenti aperti” i visitatori della Torre di Sulis avranno la possibilità di visitare la mostra, anche se l’inaugurazione ufficiale in presenza delle autorità avverrà domenica 14 alle 17,00.



Il 14 maggio, giorno di anniversario del mitragliamento dei pescatori, alle 10,30 verrà celebrata una Messa in Cattedrale in loro suffragio e alle ore 12,00 il Sindaco scoprirà un monumento, “Vela Ingabbiata”, opera del maestro Mario Nieddu, allo Scalo Tarantiello. Il 17 maggio, anniversario del bombardamento di Alghero, presso la sala conferenze del Quarter, in largo San Francesco, alle ore 16 verrà utilizzato uno speciale annullo filatelico a ricordo dei tragici eventi del maggio 1943 e verrà edita una cartolina, disegnata dall’alunno Alessandro Asara del Liceo Artistico Costantino. Alle ore 17,45 il cantante algherese Angelo Maresca (Lo Barber) canterà la canzone “il 17 maggio 1943” e successivamente verrà presentato un libro inedito sul mitragliamento dei pescatori, bilingue in italiano e catalano algherese.



Successivamente vi saranno due conferenze, una per il bombardamento e una per il mitragliamento da parte dello scrittore storico Massimiliano Fois e dal prof. Raffaele Sari Bozzolo. Al termine della conferenza verrà proiettato il docufilm “Lo silenci Troncat” del regista Gianfranco Fois e successivamente la Banda Dalerci di Alghero offrirà un concerto alla città presso la Piazza della Misericordia. La mostra presso la Torre di Sulis proseguirà fino a domenica 21 maggio in cui, durante la cerimonia di chiusura della mostra, verranno premiati gli alunni del liceo Costantino che hanno disegnato il bozzetto e la locandina della manifestazione.