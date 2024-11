S.A. 10 maggio 2023 Raccontare Sant´Agostino: progetto ad Alghero Appello delle associazioni per una raccolta di foto e video che raccontino il quartiere negli anni. Il progetto proseguirà con una mostra in programma ad agosto



ALGHERO - Il Comitato AREA Sant’Agostino e l’Associazione Culturale Luci sul Territorio nel proseguo dell’elaborazione del progetto “Raccontare il Quartiere attraverso sguardi differenti” inserito nel contenitore di eventi “Antics espacis, nous projectes”, al fine di raccogliere, salvaguardare e condividere la memoria storica dei luoghi e delle persone

del Quartiere di Sant’Agostino di Alghero invitano chiunque abbia fotografie antiche, che rappresentano edifici, personaggi, famiglie, eventi religiosi, politici, culturali, sportivi, e così via, e che ricordano “come eravamo”, a tirarle fuori da album e cassetti e portarle in piazza nel gazebo che verrà allestito in largo Guillot tutti i sabati dalle 9:00 alle 13:00.



I promotori del progetto provvederanno a scansionarle e a riconsegnarle ai proprietari. Un progetto speciale che racconta l’evoluzione di un Quartiere di Alghero diventando osservatorio della Città per raccontare da vicino dinamiche condivise, di trasformazione sia territoriale che sociale. Le immagini e le interviste raccolte verranno utilizzate per l’allestimento di una mostra che verrà proposta alla Città, al Quartiere il prossimo agosto in occasione della Festa delle Aiuole, consentirà ai cittadini di conoscersi e riconoscersi negli scatti di quegli anni

come in una sorta di album di famiglia del Quartiere, riconsegnando agli abitanti una parte importante della storia locale.