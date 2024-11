S.A. 10 maggio 2023 Ad Alghero pedalata con gli scout Appuntamento domenica 14 maggio con la pedalata della solidarietà organizzata dagli scout Masci di San Francesco. A seguire un pranzo



ALGHERO - Il M.A.S.C.I. Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani in collaborazione con la Comunità Ecclesiale di San Francesco, domenica 14 maggio 2023 organizza la XX^ EDIZIONE DELLA PEDALATA DI SOLIDARIETÀ SCOUT, iniziativa che ogni anno coinvolge un numero sempre crescente partecipanti, evento sociale/sportivo alla portata di tutti, dove intere famiglie possono vivere una mattinata di gioia e condivisione, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di solidarietà che ogni anno contraddistingue la pedalata, che prevede la raccolta fondi per celebrare, il prossimo giugno, la Giornata dedicata alle Persone con Disabilità in collaborazione con Enti e Associazioni che quotidianamente si occupano di persone speciali, con l’obiettivo di voler sensibilizzare tutti i partecipanti e non, dell’importante senso civico fondamentale nella vita di ogni di noi, quello del rendersi disponibile verso i più deboli ed emarginati.



Il percorso, studiato per favorire la più ampia partecipazione di tutte le fasce d'età, partirà dal Piazzale della Pace alle ore 9.30 e si snoderà per le vie: Lungomare Barcellona, Via Castelsardo, Viale Europa, Via Liguria, Viale I Maggio, S.S. 127 bis, S.S. 291, (incrocio aeroporto militare), S.v. Gutierrez, “Campo Base M.A.S.C.I.” All’arrivo dei partecipanti al Campo Base Scout il M.A.S.C.I. allestirà una ricca colazione per i partecipanti. Ritorno ad Alghero al Piazzale della Pace entro le 12:45. Nella stessa giornata il M.A.S.C.I. organizza il pranzo di solidarietà per l’autofinanziamento con lo stesso obiettivo in programma nel mese di giugno.