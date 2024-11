S.A. 10 maggio 2023 Alloggi Erp, venerdì sorteggio a Sassari Il 12 maggio si terrà la seduta pubblica per sorteggiare tra gli ex aequo della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica



SASSARI - Venerdì 12 maggio, alle 11, nella sala Langiu del Comando della Polizia municipale in via Carlo Felice 8, si terrà la seduta pubblica per sorteggiare tra gli ex aequo della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Sassari. Si procederà al sorteggio informatico attraverso l’impiego di un software che consentirà la generazione di numeri casuali abbinati alle domande identificate tramite numero di protocollo, fino alla definizione di una graduatoria senza pari merito. Con successiva determina sarà adottata la graduatoria definitiva.