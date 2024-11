Cor 11 maggio 2023 Tamponamento all´Auchan di Olbia Due persone sono state trasportate dai sanitari del 118 in ospedale per accertamenti, il traffico ha subito sostanziali rallentamenti. Sul posto anche la polizia locale di Olbia



OLBIA - Incidente a Olbia, l'ennesimo degli ultimi giorni. I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa mattina (giovedì) per un tamponamento che ha coinvolto due veicoli alle porte della città in prossimità del centro commerciale Auchan. Due persone sono state trasportate dai sanitari del 118 in ospedale per accertamenti, il traffico ha subito sostanziali rallentamenti. Sul posto anche la polizia locale di Olbia.