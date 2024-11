S.A. 13 maggio 2023 Trenino Verde, gara da 33 milioni di euro Gli interventi interesseranno, nella prima fase, principalmente il rinnovo e la manutenzione dei binari, la parte più rilevante dell’investimento. Sono previsti inoltre interventi alle gallerie e ai fabbricati e la verifica dei ponti delle linee turistiche regionali



CAGLIARI - Via libera all’appalto da 33 milioni di euro per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle linee del Trenino Verde e la costituzione della Fondazione. Gli interventi interesseranno, nella prima fase, principalmente il rinnovo e la manutenzione dei binari, la parte più rilevante dell’investimento. Sono previsti inoltre interventi alle gallerie e ai fabbricati e la verifica dei ponti delle linee turistiche regionali (per un totale di 62 milioni di euro), per i quali è già stato dato il via a progettazioni e gare di importo meno consistente. I lavori sulle linee del Trenino Verde sono finanziati con i fondi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr dal Ministero della Cultura, che ha individuato Rete Ferroviaria Italiana quale soggetto attuatore degli interventi sulle linee turistiche di proprietà della Regione Sardegna e gestite da Arst.